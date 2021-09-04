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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - 04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:42 PM

"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان.

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، "التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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