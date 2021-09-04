محمد بن مسعود - الدمام - 04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:42 PM "التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان "التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان. الكلمات المفتاحية ، "التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان ،

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