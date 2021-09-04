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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا، يقضي بالتمديد للدكتور أحمد مديني العمري مديرًا للشؤون الصحية بالقنفذة لمدة عام.
وقد عبَّر "العمري" عن شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا العزم على بذل مزيد من الجهد لتطوير مستوى الخدمات الصحية بالقنفذة ومراكزها.صحة القنفذة
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:35 PMتمديد تكليف "العمري" مديرًا لصحة القنفذة لمدة عام
أصدر وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا، يقضي بالتمديد للدكتور أحمد مديني العمري مديرًا للشؤون الصحية بالقنفذة لمدة عام.
وقد عبَّر "العمري" عن شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا العزم على بذل مزيد من الجهد لتطوير مستوى الخدمات الصحية بالقنفذة ومراكزها.
، تمديد تكليف "العمري" مديرًا لصحة القنفذة لمدة عام ،
المصدر : الخليج 365
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