- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أصدرت بلدية تربة بمنطقة حائل بيانًا بشأن الحريق الذي اندلع مساء أمس الجمعة في مرمى النفايات شرق تربة للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي، مؤكدة أن شبهة جنائية تقف وراء اندلاعه.
وتفصيلاً، قالت البلدية: "اندلع حريق بمرمى النفايات لبلدية تربة حائل مساء يوم الجمعة الموافق 1443/1/28 هـ، وتمكنت فِرق الدفاع المدني بمدينة تربة حائل من السيطرة عليه وإخماده. وقد شاركت البلدية بعد التنسيق مع إدارة الدفاع المدني بعدد من الآليات على الفور في حينه".
وأضافت: "وإذ نود أن نؤكد للمواطنين الكرام أن سبب الحريق هو شبهة جنائية، وللأسف للمرة الثالثة؛ فسوف يتم متابعة إحالة الحادث إلى مركز شرطة مدينة تربة حائل لإكمال اللازم، والكشف عن المتسببين بالحريق".
يُشار إلى أن حريق مرمى النفايات لبلدية تربة حائل تسبب في انبعاث الأدخنة والروائح الكريهة إلى السكان بعد أن غطت كثافة الأدخنة سماء المدينة ثلاث مرات خلال الشهر الحالي، وتحركت البلدية وفِرق الدفاع المدني لإخماده.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:32 PM
قالت: سيتم متابعة إحالته لمركز شرطة المدينة لإكمال اللازم والكشف عن المتسببين"بلدية تربة": سبب حريق مرمى النفايات شبهة جنائية.. وللأسف للمرة الثالثة
أصدرت بلدية تربة بمنطقة حائل بيانًا بشأن الحريق الذي اندلع مساء أمس الجمعة في مرمى النفايات شرق تربة للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي، مؤكدة أن شبهة جنائية تقف وراء اندلاعه.
وتفصيلاً، قالت البلدية: "اندلع حريق بمرمى النفايات لبلدية تربة حائل مساء يوم الجمعة الموافق 1443/1/28 هـ، وتمكنت فِرق الدفاع المدني بمدينة تربة حائل من السيطرة عليه وإخماده. وقد شاركت البلدية بعد التنسيق مع إدارة الدفاع المدني بعدد من الآليات على الفور في حينه".
وأضافت: "وإذ نود أن نؤكد للمواطنين الكرام أن سبب الحريق هو شبهة جنائية، وللأسف للمرة الثالثة؛ فسوف يتم متابعة إحالة الحادث إلى مركز شرطة مدينة تربة حائل لإكمال اللازم، والكشف عن المتسببين بالحريق".
يُشار إلى أن حريق مرمى النفايات لبلدية تربة حائل تسبب في انبعاث الأدخنة والروائح الكريهة إلى السكان بعد أن غطت كثافة الأدخنة سماء المدينة ثلاث مرات خلال الشهر الحالي، وتحركت البلدية وفِرق الدفاع المدني لإخماده.
، "بلدية تربة": سبب حريق مرمى النفايات شبهة جنائية.. وللأسف للمرة الثالثة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بلدية تربة": سبب حريق مرمى النفايات شبهة جنائية.. وللأسف للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.