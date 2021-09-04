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شاركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة في مهرجان الصفري المقام بالمنطقة بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال فترة المهرجان.
وشمل جناح الصحة عدة أركان وهي؛ نقطة الفرز تشمل العلامات الحيوية، وقياس الضغط والسكري، وركن كورونا، وركن التدخين، والصحة النفسية، والطب الاتصالي، والكلى، والتغذية، وأمان اللقاح للحامل، والنمو والسلوك، والصحة المدرسية، وقسم الإسعاف، وبنك الدم.
وأوضحت صحة بيشة، أن عدد المستفيدين من خدمات معرض الصحة قد بلغ 8200 زائر، كما قدم كل ركن شرحًا مفصلاً عن مهامه.صحة بيشة
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:25 PM
المديرية شاركت بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال الفعالياتأكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة
شاركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة في مهرجان الصفري المقام بالمنطقة بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال فترة المهرجان.
وشمل جناح الصحة عدة أركان وهي؛ نقطة الفرز تشمل العلامات الحيوية، وقياس الضغط والسكري، وركن كورونا، وركن التدخين، والصحة النفسية، والطب الاتصالي، والكلى، والتغذية، وأمان اللقاح للحامل، والنمو والسلوك، والصحة المدرسية، وقسم الإسعاف، وبنك الدم.
وأوضحت صحة بيشة، أن عدد المستفيدين من خدمات معرض الصحة قد بلغ 8200 زائر، كما قدم كل ركن شرحًا مفصلاً عن مهامه.
، أكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة ،
المصدر : الخليج 365
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