محمد بن مسعود - الدمام - المديرية شاركت بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال الفعاليات شاركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة في مهرجان الصفري المقام بالمنطقة بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال فترة المهرجان. وشمل جناح الصحة عدة أركان وهي؛ نقطة الفرز تشمل العلامات الحيوية، وقياس الضغط والسكري، وركن كورونا، وركن التدخين، والصحة النفسية، والطب الاتصالي، والكلى، والتغذية، وأمان اللقاح للحامل، والنمو والسلوك، والصحة المدرسية، وقسم الإسعاف، وبنك الدم. وأوضحت صحة بيشة، أن عدد المستفيدين من خدمات معرض الصحة قد بلغ 8200 زائر، كما قدم كل ركن شرحًا مفصلاً عن مهامه.صحة بيشة

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:25 PM المديرية شاركت بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال الفعاليات أكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة أكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة شاركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة في مهرجان الصفري المقام بالمنطقة بعدة أركان توعوية وعربة بنك الدم خلال فترة المهرجان. وشمل جناح الصحة عدة أركان وهي؛ نقطة الفرز تشمل العلامات الحيوية، وقياس الضغط والسكري، وركن كورونا، وركن التدخين، والصحة النفسية، والطب الاتصالي، والكلى، والتغذية، وأمان اللقاح للحامل، والنمو والسلوك، والصحة المدرسية، وقسم الإسعاف، وبنك الدم. وأوضحت صحة بيشة، أن عدد المستفيدين من خدمات معرض الصحة قد بلغ 8200 زائر، كما قدم كل ركن شرحًا مفصلاً عن مهامه. الكلمات المفتاحية

، أكثر من 8 آلاف زائر لمعرض الصحة في مهرجان صفري بيشة ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه