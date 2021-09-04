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محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ضمك بهدف دون مقابل مساء اليوم السبت، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقَيْن على أرض ملعب رديف الجوهرة المشعة بجدة ضمن تحضيرات الطرفَيْن لخوض منافسات الموسم.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق السنغالي الحسن نداو عند الدقيقة التاسعة.
وكانت مباراة الفريقين بالجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.الأهلي ضمك
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:25 PMبهدف وحيد.. الأهلي يكسب ودية ضمك
كسب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ضمك بهدف دون مقابل مساء اليوم السبت، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقَيْن على أرض ملعب رديف الجوهرة المشعة بجدة ضمن تحضيرات الطرفَيْن لخوض منافسات الموسم.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق السنغالي الحسن نداو عند الدقيقة التاسعة.
وكانت مباراة الفريقين بالجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
، بهدف وحيد.. الأهلي يكسب ودية ضمك ،
المصدر : الخليج 365
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