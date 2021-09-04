شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سعوديات يقتحمن مجال قيادة سيارات الأجرة في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت محطة سيارات الأجرة من تشغيل 20 سيدة في أول موقف خاص بسائقات التاكسي في الأحساء بالمملكة، وعلى الرغم من حداثة السيدة أصبحن ينافسن بضراوة في سوق السيارات رغم حصولهن قبل أقل من 3 سنوات.

ومن جانبها، قالت "هدى عبدالله" سائقة تاكسي الأحساء: "التجربة جميلة وكان معايا فتيات على مستوى المملكة وفي إقبال علينا خاصة أن هناك راحة النفسية للأهالي إن السائقات يوصلن بناتهن"، وفقًا لقناة "أم بي سي".

فيما أضافت "شيماء الحسن" سائقة تاكسي: "أن هناك بعض الفتيات يشتكون من مواقف عنصرية أن البعض كيف يركب مع حرمة".