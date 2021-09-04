شكرا لمتابعة خبر عن الكابتن عبدالله الغامدي يكشف عن سبب اختلاف الوقت خلال رحلتي الذهاب والعودة بين الرياض وجدة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، عن سبب اختلاف الوقت بين رحلتي الذهاب والعودة.

وقال عبدالله بن صالح الغامدي، خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر:"أنا الآن أتجه من الرياض إلى جدة، فالرياح الآن عكس اتجاه الطائرة أكثر من 200 كيلومتر في الساعة".

وأشار:" وصلت سرعتنا بسبب هذه الرياح إلى 600 كيلومتر في الساعة، يكون الوقت من جدة للرياض بهذه الرياح والسرعة تقريبا ساعة و40 دقيقة"، موضحا:"رحلة العودة من جدة للرياض بسرعة 130 عقدة تقريبا 220 كيلومتر في الساعة".

ولفت:"وصلت سرعتنا الآن 573 عقدة تقريبا 1050 كيلومتر في الساعة، فالوقت المتوقع ساعة و5 دقائق للرياض بينما كان الوقت من الرياض لجدة وصل إلى ساعة و40 دقيقة، يعني 35 دقيقة فرق رغم نفس المحركات ونفس الارتفاع ونفس المعطيات ولكن الرياح تلعب الوقت الأول في اختلاف الوقت".