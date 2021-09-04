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مختص في قطاع المطاعم: 93% نسبة من يبحث عن الأنشطة التجارية في الإنترنت "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث مختص في قطاع المطاعم صالح الزميع، عن أهمية التقييمات التي يفعلها العملاء على جوجل ماب وغيره من المنصات الخاصة بالتقييم.

وقال صالح الزميع، خلال حواره بقناة الإخبارية:"هناك شركة تسويقية عالمية برايت لوكال عملت دراسة وجدت أن 93% يبحثون عن الأنشطة عبر جوجل ماب قبل الذهاب لها".

وأشار:"87% يهتمون بالتعليقات والتقييم الموجود"، مبينا:" المطاعم والمقاهي كانت في الصف الأول من المشاريع التي يبحث عنها".

 

وتابع:"73% يهتمون بالتعليقات التي مضى عليها شهر فقط أما التعليقات القديمة لا يهتمون فيها"، موضحا:"يجب أن يكون لدى المطاعم والمقاهي شخص مختص للرد على تقييمات العملاء".

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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