شكرا لمتابعة خبر عن مختص في قطاع المطاعم: 93% نسبة من يبحث عن الأنشطة التجارية في الإنترنت "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث مختص في قطاع المطاعم صالح الزميع، عن أهمية التقييمات التي يفعلها العملاء على جوجل ماب وغيره من المنصات الخاصة بالتقييم.

وقال صالح الزميع، خلال حواره بقناة الإخبارية:"هناك شركة تسويقية عالمية برايت لوكال عملت دراسة وجدت أن 93% يبحثون عن الأنشطة عبر جوجل ماب قبل الذهاب لها".

وأشار:"87% يهتمون بالتعليقات والتقييم الموجود"، مبينا:" المطاعم والمقاهي كانت في الصف الأول من المشاريع التي يبحث عنها".

وتابع:"73% يهتمون بالتعليقات التي مضى عليها شهر فقط أما التعليقات القديمة لا يهتمون فيها"، موضحا:"يجب أن يكون لدى المطاعم والمقاهي شخص مختص للرد على تقييمات العملاء".