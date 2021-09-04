شكرا لمتابعة خبر عن محام يكشف عن عقوبة متابعة شخصيات مصنفة ضمن قوائم التطرف والإرهاب في مواقع التواصل "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المحامي ماجد قاروب، إن متابعة شخصيات مصنفة ضمن قوائم التطرف والإرهاب في مواقع التواصل تعد جريمة وعقوبتها تصل إلى السجن.

وأوضح ماجد قاروب خلال مداخلة بقناة "الإخبارية":" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 8 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات على كل من أيد فكر إرهابي أو دعا له أو ٠ريمة إرهابية، أو أفصح عن تعاطفه معه أو صوغ فعله أو جريمته أو روج لها أو أشاد بها أو أحرز أي محرر أو مطبوع بقصد النشر أو الترويج أيا كان نوعه".

وأبان:"ويحق لجهة العمل متابعة حساب الموظف لديها"، لافتا:" يجب على القيادات من وزراء وهيئات ومسؤولين الانتباه إلى المادة 35 من النظام وفيها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 25 عاما ولا تقل عن 8 سنوات لكل من حرض آخر على الانضمام لنشاط إرهابي أو الانضمام إلى أنشطته وأجندته".

وتابع:"فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الميان أو استغل هذا الغرض ما يكون عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو توجيهية أو تدريبية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية فلا تقل عقوبة السجن 15 عاما".