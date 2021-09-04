شكرا لمتابعة خبر عن المملكة في صدارة التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تصدرت المملكة العربية تصدرت المملكة العربية السعودية المركز الثاني رقميًا ضمن دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية التابع للمركز الأوربي ومنتدى الاقتصاد العالمي. وتقدمت المملكة في التقرير عشرون نقطة في المؤشر العام وحققت المركز الأول في مؤشر النظام البيئي الرقمي والثالث في مؤشر القدرات الرقمية. وأشار التقرير إلى المنجرات الخاصة بالمملكة رقميًا وهم: - تفوق البيئة الرقمية. - تفوق القدرات والمعرفة الرقمية. - استراتيجية الاقتصاد الرقمي والابتكار وجذب الاستثمارات. - النظام البيئي للبحث والتطوير للشركات الناشئة. - البيئة والتشريعات الرقمية.