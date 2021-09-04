بالفيديو.. سعوديات يقتحمن مجال قيادة سيارات الأجرة في الأحساء

الرياض - محمد عبدالله - شهدت محافظة الأحساء انطلاق المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة، وذلك بقيام أول 20 سيدة بالعمل في مهنة احتكرها الرجال طويلاً ألا وهي مهنة قيادة سيارات التاكسي.

وقالت هدى عبدالله سائقة تكسي من الأحساء "إنها تجربة جميلة وتمثل راحة للأهالي وللبنات، وهناك إقبال علينا واطمئنان وراحة نفسية من قبل الأهالي لقيامنا بتوصيل بناتهم وأخواتهم".

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بالمملكة ويطمح لتوفير فرص توظيف لأكثر من 500 فتاة في الأحساء في السنوات القادمة.

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