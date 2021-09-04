بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أمين مجلس المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على والدة أمين مجلس منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي وذلك في محافظة الخرج.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة السبيعي في وفاة الفقيدة -رحمها الله-، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة السبيعي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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