«التعاون الإسلامي» تدين التصعيد الحوثي.. وتؤيد أية إجراءات سعودية لحماية أمنها

الرياض - محمد عبدالله - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالطائرات المسيرة (المفخخة).

وأشاد أمين «التعاون الإسلامي»، بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبراً أن تلك الأفعال "جرائم حرب".

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