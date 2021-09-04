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سفارة المملكة في بغداد تعزي العراق في وفاة المرجع الديني محمد الحكيم

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الرياض - محمد عبدالله - تقدمت سفارة المملكة العربية في بغداد، اليوم السبت، بالتعازي للعراق والشعب العراقي برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر "تويتر": "تقدم سفارة المملكة العربية السعودية بخالص التعازي والمواساة للشعب العراقي الشقيق برحيل المرجع الديني السيد (محمد سعيد الحكيم)".

وأضافت: "نبتهل إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيحَ جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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