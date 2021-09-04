سفارة المملكة في بغداد تعزي العراق في وفاة المرجع الديني محمد الحكيم

الرياض - محمد عبدالله - تقدمت سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد، اليوم السبت، بالتعازي للعراق والشعب العراقي برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر "تويتر": "تقدم سفارة المملكة العربية السعودية بخالص التعازي والمواساة للشعب العراقي الشقيق برحيل المرجع الديني السيد (محمد سعيد الحكيم)".

وأضافت: "نبتهل إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيحَ جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.".

اقرأ أيضا:

السفارة الأمريكية بالرياض تدين هجوم الحوثي على مطار أبها