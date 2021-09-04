5 خطوات لتقديم شكوى انقطاع المياه إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - حددت شركة المياه الوطنية، اليوم السبت، خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية.

وقالت الشركة، عبر حسابها في "تويتر": "يمكن تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية من خلال الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية

- اختيار الشكاوى

- اختيار نوع الشكوى "إمداد مياه" وتحديد الفئة الفرعية

- كتابة تفاصيل الشكوى

- تقديم الطلب

وحدّدت شركة المياه الوطنية ، في وقت سابق، خطوات التحكم في الاستهلاك الشهري عبر خدمة الحد الاستهلاكي من خلال تطبيقها الجديد الذي أطلقته على هواتفها الذكية.

وأكدت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التحكم في الاستهلاك الشهري من خلال اتباع الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول في تطبيق شركة المياه.

2-أضف بيانات معدل الاستهلاك.

3- ثم يتم وضع حد مبدئي لاستهلاك العميل.

4- يمكن تغيير حد الاستهلاك من خلال الضغط على أيقونة«تحكم في استهلاكك».

5-أو يمكن تغييره من خلال حاسبة الاستهلاك التفاعلية أو معرفته بتقدير كمية الاستهلاك واختيار الحد المطلوب.

6-ثم تظهر قيمة حدّ الاستهلاك الشهري بالريال.

7- يجب تعبئة بيانات العقار وبيانات الأفراد وعدد الأشجار ومساحة الحديقة.

8- بعد تعبئة البيانات يظهر للعميل الحد النهائي لاستهلاكه.

9- بعد تثبيت حد الاستهلاك، يستقبل العميل رسائل نصية على جواله في حال تجاوز حد الاستهلاكي.

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