التحالف يعلن إحباط هجوم باليستي باتجاه منطقة سعودية غنية بالنفط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن أنه اعترض وأحبط هجوما بصاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف أنه تم "اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية".

كما نقلت الوكالة الرسمية عن التحالف أنه تم "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوبي المملكة العربية السعودية.

​​وكان التحالف العربي قد أعلن في 30 أغسطس/ آب الماضي، اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه باتجاه جازان السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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