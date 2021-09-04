20 ألف مسجد بالرياض ونجران الأقل في الأئمة

740 طالبة في معهد الحرم شهد القسم النسائي في معهد الحرم المكي الشريف عودة 740 طالبة، مع انطلاق العام الدراسي وفق معاييرالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 27 محرم 1443 هـ 27 محرم 1443 هـ

مباشرة إصلاح المناطق المتضررة على طريق أبو حدرية باشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إصلاح المناطق المتضررة التي تقع بين تقاطع طريق الرياض وتقاطع طريق بقيق على طريق أبو حدرية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 محرم 1443 هـ 27 محرم 1443 هـ

ضبط 56 مخالفا يتاجرون بالحطب ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (56) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (37) مترًا مكعبًا من الحطب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 محرم 1443 هـ 27 محرم 1443 هـ

التعليم تبدأ غدا تطبيق اختبارات تعزيز المهارات لطلبة المدارس تبدأ وزارة التعليم غداً، تطبيق اختبارات تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام لجميع المراحل الدراسية، وذلك من الصف الثاني... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 محرم 1443 هـ 27 محرم 1443 هـ

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