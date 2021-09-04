خطر العملاقة

يعج حي «الرويس» في جدة بالعديد من الأشجار العملاقة، التي تتوزع على جانب شارع السيد الشهير في المنطقة، وكذلك على جانبي الشوارع المتفرعة منه، بحيث تعيق إيقاف السيارات في المواقف الموجودة على جانبي الطرقات والشوارع الرئيسة أو الفرعية. وتعرض هذه الأشجار السيارات وأصحابها للخطر. كما تعيق حركة المشاة والمارة. تنطلق هذه الأشجار الكبيرة إما من الأرصفة الموجودة على جوانب الطرقات والشوارع أو من داخل الأحواض المهملة في الحي، وهي متعددة، وتتدلى من الأرصفة أو الأحواش المهملة بطريقة لافتة، مما يسيء لمنظر الحي، ويمثل نوعا من التشوه البيئي والبصري.



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