شهد القسم النسائي في معهد الحرم المكي الشريف عودة 740 طالبة، مع انطلاق العام الدراسي وفق معايير الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، بينما يتولى التدريس بالقسم 30 معلمة في 14 فصلًا دراسيًا. وناشدت مديرة المعهد، مرام المعطاني، الجميع بالحرص والاهتمام، ومراعاة الظروف الراهنة، والجد والاجتهاد، شاكرة جميع منسوبات المعهد على جهودهن في إنجاح العملية التعليمية.



كانت هذه تفاصيل خبر 740 طالبة في معهد الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.