المزيد من الأخبار

وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين. شارك الخبر

وقبل قليل، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

شكرا لقرائتكم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية