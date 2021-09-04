شكرا لقرائتكم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04
وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.
تدمير 3 طائرات مسيرة:
وقبل قليل، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
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