اخبار السعوديه

اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

تدمير 3 طائرات مسيرة:

وقبل قليل، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا