مستجدات كورونا والوضع الوبائي في مؤتمر الصحة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

تفاصيل مؤتمر الصحة:

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، لكشف مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية بالإضافة إلى مستجدات لقاح كورونا.

كما يرد العبدالعالي على أبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات الصحية.

تراجع المنحنى الوبائي في المملكة:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًّا، ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

حالات متحور دلتا في المملكة:

وأشار العبدالعالي إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

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