عودة الحلقات القرآنية حضوريًّا في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، غازي بن فهد الذبياني، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استأنفت الحلقات القرآنية حضوريًّا في رحاب المسجد الحرام، وذلك بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا.

عودة الحلقات:

وبين “الذبياني” أن الوكالة حريصة مع عودة هذه الحلقات المباركة حضوريًّا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المستفيدين من هذه الحلقات، وأن هذه الجهود تأتي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية، وبإشراف ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور بدر بن عبدالله الفريح، وإنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

موعد الحلقات:

ومن جانبه بيّن مدير الحلقات القرآنية، بدر بن محمد المحمادي، أن الحلقات تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وأن الإدارة أعدت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على عدة مراحل، وأن الإدارة وضعت عددًا من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل العدد المسموح لهم بالحضور إلى (8) مستفيدين، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقًا للجانب الاحترازي والوقائي.

فيما عبر وكيل الحلقات القرآنية، عمر بن عمير المعبدي، أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعًا للحلقة في توسعة الملك فهد- رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.



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