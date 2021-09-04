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محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره التعاون بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب نادي البكيرية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل التعاون أولاً عن طريق حسن العمري، قبل أن يعدل سريعًا الحزم بوساطة تياجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 89 جاء هدف الفوز للحزم عبر حمد العبدان، ليحسم المباراة لصالحه 2-1.الحزم التعاون
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 10:03 PMالحزم يكسب ودية التعاون .. بهدفي "تايجو" و "العبدان"
كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره التعاون بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب نادي البكيرية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل التعاون أولاً عن طريق حسن العمري، قبل أن يعدل سريعًا الحزم بوساطة تياجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 89 جاء هدف الفوز للحزم عبر حمد العبدان، ليحسم المباراة لصالحه 2-1.
، الحزم يكسب ودية التعاون .. بهدفي "تايجو" و "العبدان" ،
المصدر : الخليج 365
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