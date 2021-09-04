- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أطلق أكثر من مائتي شخصية مغربية وجزائرية من المجتمع المدني "نداء إلى العقل" و"وقف التصعيد" بين الدولتين، في عريضة نشرت، اليوم (السبت)، بعد أيام من قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.
وطالبت العريضة بـ"وقف التصعيد وتوطيد أواصر المحبة والتعاون، ودك الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء الغد المشترك الواعد"، وفقًا لـ"فرانس 24".
ودعا الموقعون، وهم مثقفون وأكاديميون وناشطون في المجتمع المدني وغالبيتهم من المغرب، إلى رفض "هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية تتنافى مع مصالح الشعبين والمنطقة".
وقطعت الجزائر في 24 أغسطس (آب) علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لاتهامها بارتكاب أعمال عدائية، بعد أشهر من التوتر بين الدولتين.
وأعرب المغرب من جانبه عن الأسف لهذا القرار غير المبرر تمامًا.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 10:06 PM
دعوا إلى رفض المواجهة المتنافية مع مصالح الشعبين200 شخصية مغربية وجزائرية تطالب بوقف التصعيد بين الدولتين
أطلق أكثر من مائتي شخصية مغربية وجزائرية من المجتمع المدني "نداء إلى العقل" و"وقف التصعيد" بين الدولتين، في عريضة نشرت، اليوم (السبت)، بعد أيام من قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.
وطالبت العريضة بـ"وقف التصعيد وتوطيد أواصر المحبة والتعاون، ودك الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء الغد المشترك الواعد"، وفقًا لـ"فرانس 24".
ودعا الموقعون، وهم مثقفون وأكاديميون وناشطون في المجتمع المدني وغالبيتهم من المغرب، إلى رفض "هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية تتنافى مع مصالح الشعبين والمنطقة".
وقطعت الجزائر في 24 أغسطس (آب) علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لاتهامها بارتكاب أعمال عدائية، بعد أشهر من التوتر بين الدولتين.
وأعرب المغرب من جانبه عن الأسف لهذا القرار غير المبرر تمامًا.
، 200 شخصية مغربية وجزائرية تطالب بوقف التصعيد بين الدولتين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر 200 شخصية مغربية وجزائرية تطالب بوقف التصعيد بين الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.