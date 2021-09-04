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محمد بن مسعود - الدمام - وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 09:37 PMالأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى قطر في زيارة رسمية
وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.
، الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى قطر في زيارة رسمية ،
المصدر : الخليج 365
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