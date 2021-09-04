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أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة القمة المرتقبة بين عُمان والسعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم2022 للحكم السوري حنا حطاب، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على مجمع السلطان قابوس الرياضي.
ووقع اختيار الاتحاد القاري على الحكم السوري حنا حطاب، على أن يساعده كلٌّ من مواطنه علي أحمد، والإماراتي أحمد الراشدي، والكويتي أحمد فيصل حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الحكم الإماراتي علي العلي إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الأردني أحمد فيصل.المنتخب السعودي كأس العالم
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 09:37 PM
في تصفيات المونديالصفارة سورية تدير القمة المنتظرة بين عُمان والسعودية
أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة القمة المرتقبة بين عُمان والسعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم2022 للحكم السوري حنا حطاب، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على مجمع السلطان قابوس الرياضي.
ووقع اختيار الاتحاد القاري على الحكم السوري حنا حطاب، على أن يساعده كلٌّ من مواطنه علي أحمد، والإماراتي أحمد الراشدي، والكويتي أحمد فيصل حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الحكم الإماراتي علي العلي إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من الأردني أحمد فيصل.
، صفارة سورية تدير القمة المنتظرة بين عُمان والسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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