شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدراسة حضوريًا بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد معهد الحرم المكي الشريف القسم النسائي عودة (٧٤٠) طالبة، مع انطلاقة العام الدراسي (١٤٤٣هـ)، وفق معايير الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقوم بالعملية الدراسية داخل المعهد (٣٠) معلمة، يساندهم (٣٠) إدارية، داخل (١٤) فصلًا دراسيًا.

من جهتها عبرت مديرة المعهد مرام المعطاني عن سعادتها بعودة الدراسة حضوريا، بعد أن ظلت عن بعد لمدة عامين متتاليين، مناشدةً الجميع بضرورة الحرص والاهتمام، ومراعاة الظروف الراهنة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، والجد والاجتهاد، مثمنةً لمنسوبات المعهد جهودهن لنجاح العملية التعليمية بصفة عامة.