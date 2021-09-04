شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في علوم الطقس لـ ”الخليج 365”: يومان تفصل الإعلان عن نهاية الصيف : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استمرار الرطوبة في المنطقة الشرقية

قال الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان انه و بمشيئة الله تعالى يومان فقط تفصلنا عن الخروج من فصل الصيف والدخول في فصل الخريف والذي يبدأ فلكياً من ٦ سبتمبر ٢٠٢١م ويستمر حتى ٦ ديسمبر ٢٠٢١م يتخلل هذه الفترة موسم سهيل بـ ٣ منازل هي الجبهة والزبرة والصرفة "والتي يكون فيها بداية إنصراف الحر"

ثم يتبع سهيل موسم من أجمل المواسم في شبه الجزيرة العربية والذي ينتظره الكثيرون بشوقٍ عارم؛ لما فيه من وسمٍ للأرض وتهيأة لإخضرارها ولبسها لباس الربيع؛ حيث يبدأ موسم "الوسم" في ١٦ اكتوبر ٢٠٢١م ومدته ٥٢ يوماً فيه ٤ منازل هي : العواء والسماك والغفر والزبانا

أما عن الطقس في الفترة الحالية؛ لا تزال درجات الحرارة مرتفعة على كافة قطاعات المملكة وسط النهار بينما تميل للإعتدال ساعات الفجر والصباح الباكر؛ واستمرار تأثر المرتفعات" جازان وعسير والباحة" ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالأمطار خلال الأيام القادمة وفي ظرف الـ ٤ إلى ٥ أيام قادمة بأمر الله ومشيئته

أما عن طقس المنطقة الشرقية؛ فتبقى الرطوبة عند مستويات مرتفعة والرياح متوسطة الحركة إجمالاً وتنشطُ من يوم الأربعاء القادم ٨ سبتمبر؛ ويستمر نشاطها وسط النهار وما بعد الظهيرة حتى منتصف الإسبوع القادم

أما عن فرص هطول الأمطار فهي غير متوفرة خلال الأيام القادمة مع تواجد غطاء سحابي عالي متفرق والله أعلم