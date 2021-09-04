استشاري: متحور مو ما زال جديدًا وخصائصه غير معروفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى الدكتور عوض العمري، أن متحور فيروس كورونا مو ما زال جديدًا وخصائصه غير معروفة.

تفاصيل متحور مو:

وأضاف العمري، خلال تصريحات إلى برنامج MBC في أسبوع، أن متحور مو الجديد ظهر في كولومبيا بداية عام 2021 وفي بعض دول أمريكا اللاتينية، وهو الآن ينشط بكثرة في كولومبيا، التي تشهد نسبة 39% من مجمل الحالات، كما توجد 13% من الحالات في الإكوادور، لكن عالميًّا لم ينتشر بتلك الأرقام.

ولفت إلى أن المتحور خصائصه غير معروفة، ويجب ملاحظته بشدة، مع المتحور الجنوب أفريقي C12، ولا توجد أي إشارات تدعو للقلق إلى الآن من هذه المتحورات وليست أشد خطورة من المتحورات التي قبلها.

الكمامات القماشية:

وشدد على أن الكمامات القماشية يجب غسلها يوميًّا؛ لأنه لا يصلح أن تداوم بكمامة قماشية يوميًّا، فيجب أن يكون عند الشخص أكثر من كمامة قماشية، ويجب أن تغسل بالماء والصابون ودرجة حرارة عالية لا تقل عن 60 درجة مئوية.

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