الجلوس لأكثر من 8 ساعات يوميًّا يعرضك لخطر الوفاة!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أخصائي أول علاج طبيعي محمد أبو الفرج، أن هناك خطورة من الجلوس لساعات طويلة على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الجلوس لأكثر من 8 ساعات في اليوم دون القيام بأي نشاط بدني يعرض لخطر الوفاة.

اعتلالات صحية:

وتابع أبو الفرج، في مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن أسلوب الحياة الخامل بالجلوس بشكل مستمر يسبب اعتلالات صحية كثيرة، منها القلق وأمراض القلب والاكتئاب والسكري وارتفاع ضغط الدم والتي أكدتها 13 دراسة.

مجتمع حيوي:

وأضاف أن من مبادرات رؤية المملكة 2030 مجتمع حيوي، وهي مبادرة لها عدة مستهدفات أحدها التشجيع على ترك نمط الحياة الخامل وتحفيز النشاط البدني، فالوقاية عامل مهم لتحقيق مستهدفات الرؤية.

ولفت الأخصائي إلى أن الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة يسبب أضرارًا مباشرة وغير مباشرة، ومن الأضرار المباشرة هي زيادة مؤشر كتلة الجسم؛ مما يؤدي إلى السمنة المفرطة وهشاشة العظام وانحراف العمود الفقري، كما يؤدي على المدى البعيد للانزلاق الغضروفي.

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