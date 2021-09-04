محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على والدة أمين مجلس الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

​أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقب صلاة المغرب اليوم، صلاة الميت على والدة أمين مجلس منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي وذلك في محافظة الخرج.

عزاء ومواساة:

وعقب الصلاة قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز العزاء والمواساة لأسرة السبيعي في وفاة الفقيدة- رحمها الله-، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة السبيعي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.



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