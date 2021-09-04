بدء الدراسة لـ 740 طالبة بمعهد الحرم المكي النسائي هذا العام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - واس

شهد معهد الحرم المكي الشريف القسم النسائي عودة (٧٤٠) طالبة، مع انطلاقة العام الدراسي (١٤٤٣هـ)، وفق معايير الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

30 معلمة:

ويقوم بالعملية الدراسية داخل المعهد (٣٠) معلمة، يساندهم (٣٠) إدارية، داخل (١٤) فصلًا دراسيًا.

الدراسة حضوريًا:

من جهتها عبرت مديرة المعهد مرام المعطاني عن سعادتها بعودة الدراسة حضوريا، بعد أن ظلت عن بعد لمدة عامين متتاليين، مناشدةً الجميع بضرورة الحرص والاهتمام، ومراعاة الظروف الراهنة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، والجد والاجتهاد، مثمنةً لمنسوبات المعهد جهودهن لنجاح العملية التعليمية بصفة عامة.

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