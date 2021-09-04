شكرا لقرائتكم استشاري: سمنة الأطفال تتضاعف و35 ألف طفل مصاب بالسكري بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04
ولفت إلى أنه بالنسبة لمعدل السمنة بين الأطفال في المملكة نحن في وضع يحتاج تدخلًا وتكاتفًا.
استشاري: سمنة الأطفال تتضاعف و35 ألف طفل مصاب بالسكري بالسعودية
أكد أننا في وضع يحتاج تدخلًا وتكاتفًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد فيصل الشريف استشاري طلب الأطفال، أن سمنة الأطفال تتضاعف و35 ألف طفل مصاب بالسكري في المملكة بسبب تناول السكريات.
السكري النوع الثاني:
وقال الشريف خلال حواره إلى “برنامج 120″ المذاع على قناة الإخبارية: إن نوع السكر الثاني يعتبر بالنسبة لنا في المملكة شيء جديد، وليس لدينا أرقام دقيقة، وكسمنة أطفال لدينا 25% والرقم تضاعف في الخمس سنوات الماضية”.
معدل السمنة:
ولفت إلى أنه بالنسبة لمعدل السمنة بين الأطفال في المملكة نحن في وضع يحتاج تدخلًا وتكاتفًا.
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