استشاري: سمنة الأطفال تتضاعف و35 ألف طفل مصاب بالسكري بالسعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد فيصل الشريف استشاري طلب الأطفال، أن سمنة الأطفال تتضاعف و35 ألف طفل مصاب بالسكري في المملكة بسبب تناول السكريات.

السكري النوع الثاني:

وقال الشريف خلال حواره إلى “برنامج 120″ المذاع على قناة الإخبارية: إن نوع السكر الثاني يعتبر بالنسبة لنا في المملكة شيء جديد، وليس لدينا أرقام دقيقة، وكسمنة أطفال لدينا 25% والرقم تضاعف في الخمس سنوات الماضية”.

معدل السمنة:

ولفت إلى أنه بالنسبة لمعدل السمنة بين الأطفال في المملكة نحن في وضع يحتاج تدخلًا وتكاتفًا.

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