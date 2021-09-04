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استشاري: سمنة الأطفال تتضاعف و35 ألف طفل مصاب بالسكري بالسعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

استشاري: سمنة الأطفال تتضاعف و35 ألف طفل مصاب بالسكري بالسعودية

أكد أننا في وضع يحتاج تدخلًا وتكاتفًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد فيصل الشريف استشاري طلب الأطفال، أن سمنة الأطفال تتضاعف و35 ألف طفل مصاب بالسكري في المملكة بسبب تناول السكريات.

السكري النوع الثاني: 

وقال الشريف خلال حواره إلى “برنامج 120″ المذاع على قناة الإخبارية: إن نوع السكر الثاني يعتبر بالنسبة لنا في المملكة شيء جديد، وليس لدينا أرقام دقيقة، وكسمنة أطفال لدينا 25% والرقم تضاعف في الخمس سنوات الماضية”.

معدل السمنة:

ولفت إلى أنه بالنسبة لمعدل السمنة بين الأطفال في المملكة نحن في وضع يحتاج تدخلًا وتكاتفًا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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