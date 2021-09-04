شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04
وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
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