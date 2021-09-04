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اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

استهداف المدنيين: 

وأكد التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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