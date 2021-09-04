الغذاء والدواء توضح العلامات الإرشادية على ملصق عبوة المبيد وفوائدها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن معرفة العلامات الإرشادية والصور الاستدلالية على ملصق عبوة المبيد يساعد على معرفة درجة سميته وخطورته.

ملصق عبوة المبيد:

كما نشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، بعض الصور الاستدلالية التي تكون موجودة على ملصق عبوة المبيد، إضافة إلى طريقة وضع الصور الاستدلالية على بطاقة المبيد، مبينة تصنيف الخطورة بحسب منظمة الصحة العالمية؛ حيث يتناول مدى سمية المبيد وفقًا لتقسيم المنظمة، والمعلومات التي يجب أن تظهر على بطاقة البيانات وبيان الخطورة والعلامات الإرشادية وكلمة التحذير.

درجة السمية:

وتتنوع درجة سمية المبيدات بين خطر وقليل الخطورة ومعتدل الخطورة وشديد الخطورة، وذلك باختلاف تركيز نسبة السم في المبيدات.



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