الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

السواحة: السعودية تتصدر رقميًّا في التنافسية الرقمية بين دول العشرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أنه بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبخطى ثابتة، السعودية تتصدر رقميًّا في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين.

صدارة سعودية:

وأعلنت وزارة الاتصالات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن السعودية تصدرت رقميًّا بالمركز الثاني ضمن دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية التابع للمركز الأوربي ومنتدى الاقتصاد العالمي.

وأكدت أن المملكة تقدمت في التقرير عشرين نقطة في المؤشر العام، وحققت المركز الأول في مؤشر النظام البيئي الرقمي والثالث في مؤشر القدرات الرقمية.



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