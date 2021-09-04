شكرا لقرائتكم خبر كيف تسافر إلى أمريكا للدراسة خلال كـــورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ألزمت أمريكا الراغبين في السفر إليها خلال جائحة كورونا إظهار نتيجة فحص (كوفيد-19) سلبية، على أن يكون في غضون ثلاثة أيام قبل المغادرة، أجابت القنصلية الأمريكية في جدة عن أسئلة طرحتها «مكة» حول إمكانية سفر الطلاب وحاملي الجواز السعودي ومن لديهم تأشيرات أمريكية سارية المفعول.

1 هل يمكن لحامل الجواز السعودي المتواجد في أوروبا السفر مباشرة إلى أمريكا؟

لا يمكن لحملة الجواز السعودي ممن لديهم تأشيرات أمريكية سارية المفعول السفر مباشرة من أوروبا إلى أمريكا، لأن دخول الولايات المتحدة معلق حاليا بالنسبة لغير الأمريكيين الذين يتواجدون في منطقة الشنغن الأوروبية أو المملكة المتحدة خلال الأربعة عشر يوما التي تسبق دخولهم إلى الولايات المتحدة.

2 كيف يستطيع السعودي حامل تأشيرة سارية المفعول السفر إلى أمريكا؟

إذا كان يحمل تأشيرة سارية المفعول للسفر إلى أمريكا، وحجز تذكرة للسفر إلى إحدى دول الشنغن ولكنه رغب في السفر إلى أمريكا، عليه الرجوع إلى السعودية أو دولة أخرى من الدول غير المحظورة والمكوث مدة لا تقل عن 14 يوما قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

3 ماهي متطلبات التحصين لدخول أمريكا؟

لا توجد هناك أي متطلبات تتعلق بلقاح كورونا للسفر إلى الولايات المتحدة، وبحسب متطلبات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فإن على جميع المسافرين جوا لأمريكا من عمر سنتين فما فوق - بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والمقيمون الشرعيون الدائمون - إظهار نتيجة فحص (كوفيد-19) سلبية شريطة أخذ الفحص خلال ثلاثة أيام قبل المغادرة أو تقديم إثبات أنهم تعافوا من الفيروس خلال التسعين يوما الأخيرة.

الساعات المعتمدة والتوظيف

طالب البكالوريوس







على الطالب المتقدم لتأشيرةF-1 أن يكون مسجلا في الجامعة كطالب دوام كامل.



يعتمد تعريف الدوام الكامل على طبيعة البرنامج الدراسي الذي تتقدم إليه.



الطلاب المتقدمون لتأشيرة F-1 لنيل الشهادة الجامعية الأولى في إحدى الكليات أو الجامعات عليهم أخذ ما لا يقل عن 12 ساعة للفصل.



المتقدمون لتأشيرة F-1 للدراسة في أحد البرامج التدريبية لتعلم اللغة الإنجليزية عليهم حضور الحصص الدراسية بواقع 18 ساعة أسبوعيا إذا كان المسار يعتمد في معظمه على التدريس داخل القاعة.



الاستثناءات





يمكن لطلاب F-1 وضمن ظروف معينة التحدث إلى الممثل الرسمي لجامعتهم حول إمكانية أخذ عبء دراسي أقل مع المحافظة على «حالة طالب».



إذا كان طالب F-1 يعاني من صعوبات أكاديمية أو مرض مؤقت أو حالة صحية مؤقتة أو يحتاج إلى عدد من المساقات أقل من العبء الكامل في الفصل الدراسي الأخير له لإكمال متطلبات دراسته فيحق للممثل الرسمي للجامعة الموافقة على تخفيف العبء الدراسي لذلك الفصل.



إذا كنت بحاجة إلى التقليل من العبء الدراسي عليك الحديث مع مندوب جامعتك في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكنك التسجيل لعبء دراسي أقل من العبء الدراسي الكامل بدون موافقة مندوب جامعتك وبدون تحديث سجلك الطلابي في النظام المعلوماتي الخاص بالطلاب والمشاركين في برامج التبادل والمعروف باسم SEVIS



الدارسة والعمل في الوقت نفسه





لا يحق لطلاب F-1 العمل خارج الحرم الجامعي خلال السنة الأكاديمية الأولى لهم، ولكن يحق لهم العمل داخل الحرم الجامعي ضمن شروط وقيود معينة.



بعد السنة الأكاديمية الأولى يمكن لطلاب F-1 الانخراط في التدريب العملي المنهجي (CPT) أو التدريب العملي الاختياري (OPT).



بالنسبة لطلاب F-1 فإنه يتوجب على أي وظيفة تدريبية خارج الحرم الجامعي أن تكون مرتبطة بمجال دراستهم.



يجب الحصول على موافقة مندوب الجامعة الرسمي ودائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية قبل الشروع بمزاولة العمل.



الطلاب المتزوجون





يمكن للزوج/ة والأبناء غير المتزوجين القاصرين التقدم لتأشيرات F-2



النظام المعلوماتي الخاص بالطلاب والمشاركين في برامج التبادل لا يتطلب منك تسديد أي رسوم إلا أنه يجب على جامعتك أن تصدر لكل واحد منهم نموذجا يعرف باسم I-20 كشرط للتقدم لحصولهم على التأشيرات.



يجب عليك تقديم نسخة من تأشيرة F-1 الخاصة بك وإرفاق ما يثبت علاقتك بهم.



المرافق والدراسة





لا تقدم أمريكا أي تأشيرة رسمية خاصة بالمرافقين، ولكن يمكن لأفراد الأسرة المؤهلين (الزوج/ة والأطفال القاصرين) التقدم للحصول على تأشيرات F-2.



يمكن للمعالين الحاصلين على هذه التأشيرة الدراسة في إحدى الجامعات المعتمدة لدى دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية داخل الولايات المتحدة شريطة أن يسجلوا لدراسة عبء يقل عن عبء المساق الدراسي الكامل.



يمكن للمعالين الحاصلين على تأشيرة F-2 التقدم بطلب لدى دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية لتغيير حالتهم إلى حملة تأشيرةF-1 فيما لو رغب المعال البالغ بالدراسة على نظام الدوام الكامل وذلك من خلال تعبئة استمارة 539-I «طلب تمديد/تغيير تأشيرة غير



الهجرة».



يجب التذكير أنه لا يمكن لأزواجهم أو أطفالهم من حملة تأشيرة F-2 العمل داخل الولايات المتحدة.



عدد ساعات المرافقين





يتمثل نظام الدوام الجزئي في دراسة أي عدد من الساعات المعتمدة أو الساعات الزمنية بحيث يكون أقل من عدد ساعات دراسة الدوام الكامل.



تغيير تأشيرة الطالب من بلد الدراسة