محمد بن مسعود - الدمام - أكد: نتابع نشاط الميليشا الإرهابية ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة. وأضافت: "نتابع نشاط ميليشا الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 08:00 PM أكد: نتابع نشاط الميليشا الإرهابية ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين "التحالف": اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها "الحوثي" باتجاه المملكة "التحالف": اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها "الحوثي" باتجاه المملكة قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المملكة. وأضافت: "نتابع نشاط ميليشا الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

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