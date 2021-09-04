شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أسرة سعودية تتكفل بـ "ابنة" عاملتهم المنزلية بعد وفاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تكفلت أسرة سعودية بـ "ابنة" عاملتهم المنزلية وسائقهم وذلك بعد وفاة أمها عقب أسبوع من ولادتها لطفلتها.

وقال الوافد البنجلاديشي حسن عابدين الذي يعمل "سائق" لدى الأسرة السعودية، أنه تزوج وجاء إلى المملكة برفقة زوجته وبعد شهرين علم بحملها إلا أنه فجع بوفاتها بعد أسبوع من ولادتها للطفلة.

وواست الأسرة السعودية التي يعمل بها "الوافد" كسائق بتكفلها برعاية الطفلة وتربيتها مع أولادهم بعد وفاة أمها واعتبارها فردًا من أفراد الأسرة.

وقال متكفل الطفلة "عابد الشمري": "اتصل عليا حسن بليل وبلغني بوفاة زوجته وقولتله إني بنتهم بنتنا ونحسبها واحدة مننا ونقوم بتربيتها بعد ما أخذناه ونحمد الله صارت ابنة لنا وهالحين أحسبها من أولادي".