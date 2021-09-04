شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: متحور "مو" خصائصه غير معروفة ولا توجد أي إشارات تدعو إلى القلق "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، عوض العمري، إن متحور "مو" لا زال جديدا وخصائصه غير معروفة.

وأوضح عوض العمري خلال مداخلة ببرنامج "في أسبوع"، أنه لا توجد أي إشارات تدعو إلى القلق من متحور "مو" وليست أشد خطورة من المتحورات التي قبلها.

ولفت:"الكمامة الطبية تستخدم ساعتين، لأنها من الممكن أن تبلل بسرعة أو تتعرض للغبار أو أي عوامل أخرى تفسد الفائدة منها"، مبينا:"الكمامة الطبية يجب استخدامها مرة واحدة ويجب تغييرها فورا بسبب الغبار والفطريات والبكتيريا، فهي قد تصلح ضارة أكثر من نافعة".

وأشار:"الكمامات القماشية يجب غسلها يوميا لأنه لا يصلح أن تداوم بكمامة قماشية يوميا"، موضحا:" يجب أن يكون عند الشخص أكثر من كمامة قماشية، ويجب أن تغسل بالماء والصابون ودرجة حرارة عالية لا تقل عن 60 درجة مئوية".