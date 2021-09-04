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استشاري: 35 ألف طفل مصاب بالسكري في المملكة وسمنة الأطفال تتضاعف للضعف "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الغدد الصماء و السكري الدكتور فيصل الشريف، إن الأطفال المصابين بنوع السكر الأول 35 ألف طفل، ونوع السكر الثاني يعتبر جديدا ودخيلا ولا يوجد أرقاما دقيقة.

وأوضح فيصل الشريف خلال حواره بقناة الإخبارية:"سمنة الأطفال تقريبا عندنا 25% والرقم تتضاعف للضعف خلال الخمس سنوات الماضية"،

وأشار:"أوصت جمعية القلب الأمريكية أن الحد المسموح لتناول السكر من عمر سنتين وأعلى ما تتعدى 25 جرام ما يعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر".

وتابع:" وأوصت جمعية القلب الأمريكية، بعدم إضافة أي سكر للنظام الغذائي للفئة العمرية أقل من سنتين والهدف من التوصية هو الحد من السمنة وتبعاتها من مرض القلب والسكري".

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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