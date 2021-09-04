شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: 35 ألف طفل مصاب بالسكري في المملكة وسمنة الأطفال تتضاعف للضعف "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الغدد الصماء و السكري الدكتور فيصل الشريف، إن الأطفال المصابين بنوع السكر الأول 35 ألف طفل، ونوع السكر الثاني يعتبر جديدا ودخيلا ولا يوجد أرقاما دقيقة.

وأوضح فيصل الشريف خلال حواره بقناة الإخبارية:"سمنة الأطفال تقريبا عندنا 25% والرقم تتضاعف للضعف خلال الخمس سنوات الماضية"،

وأشار:"أوصت جمعية القلب الأمريكية أن الحد المسموح لتناول السكر من عمر سنتين وأعلى ما تتعدى 25 جرام ما يعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر".

وتابع:" وأوصت جمعية القلب الأمريكية، بعدم إضافة أي سكر للنظام الغذائي للفئة العمرية أقل من سنتين والهدف من التوصية هو الحد من السمنة وتبعاتها من مرض القلب والسكري".