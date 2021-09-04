الأمن العام: ضبط 20 مطلوبًا في جرائم سرقة ونشل وسطو مسلح واعتداء

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عددًا من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها، خلال الفترة الماضية.

ونشر الأمن العام، مقطع فيديو عبر "تويتر"، أكد فيه إلقاء القبض على خمسة مواطنين في الرياض تورطوا في 9 قضايا تمثلت في نشل حقائب النساء في الأماكن العامة وسلب العمالة وكسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحتويه من مقتنيات.

وفي الظهران تم القبض على مواطن تورط بعمليتي سرقة منتحلا صفة موظف حكومي والاستيلاء على مبلغ 163 ألف ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

وفي جدة تم القبض على مواطنين ارتكبا عدة جرائم تمثلت في نشل حقائب اليد النسائية باستخدام دراجات نارية ومركبتين مسروقتين.

وفي الرياض أيضا تم ضبط أربعة أشخاص 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية ارتكبوا جريمة سطو على المنازل وسرقة أجهزة وممتلكات والمتاجرة بها عبر منافس البيع، وفي الطائف تم ضبط مواطنين تورطا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر وقيام آخر بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حائل تم القبض على مواطن تورط بدخول محال تجارية منتحلا صفة موظف حكومي واستيلائه على مبالغ مالية، كما تم القبض على مواطن ارتكب جريمة سرقة مبلغ 30 ألف ريال من أحد المحلات التجارية والسطو على منزل وسرقته.

وفي مكة تم القبض على مواطنين تورطا بسرقة 11 مركبة وارتكبا حوادث سلب لمقيمين.

اقرأ أيضا:

18 متمهًا في قبضة الأمن العام بتهم السرقة وتزوير فحوص كورونا