بالفيديو.. «مرور القصيم» يعلن إغلاق جسر وادي الرمة شهرين ويكشف عن الطرق البديلة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مرور منطقة القصيم، السبت، إغلاق (جسر وادي الرمة) على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة، ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق ٦ سبتمبر حتى ٦ نوفمبر ٢٠٢١م.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مرور منطقة القصيم سيغلق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل جسر وادي الرمة على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة، ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق ٦ سبتمبر حتى ٦ نوفمبر ٢٠٢١م، لأعمال الصيانة.

وأهاب المرور السعودي بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

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