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«الصحة»: متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وجرعتا اللقاح سبيل الوقاية

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الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إن متحورات سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تضمنت تسجيل (138) حالة مؤكدة وتعافي (211) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2708) حالات منها (750) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545123) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533843) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (7) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8572) حالة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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