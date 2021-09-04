أخبار السعودية.. الدولة تتحمل الضريبة على الخدمات التعليمية.. والقبض على متحرش المدينة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021 منها: الدولة تتحمل الضريبة على الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين، والقبض على متحرش بالنساء بأحد المرافق العامة في المدينة المنورة.

الدولة تتحمل الضريبة على الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين

أكَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنَّ الدولة تتحمَّل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، والتي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتمّ بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

القبض على متحرش بالنساء بأحد المرافق العامة في المدينة المنورة

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة.

رابط التسجيل والتقديم في وظائف الدفاع المدني 1443

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يمكن التسجيل في وظائف الدفاع المدني من خلال موقعها الإلكتروني عبر هذا الرابط «اضغط هنا».

تطبيق الحد الأعلى للجزاءات على كبرى أسواق الطائف

طبقت أمانة الطائف لائحة الجزاءات البلدية بحدها الأعلى، على إحدى كبرى أسواق المواد الغذائية، بسبب بيعها مواد غذائية ولحومًا فاسدة.

ضبط 16638 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 26 / 8 / 2021 م حتى 1 / 9 / 2021م، عن ضبط (16638) مخالفًا، منهم (5800) مخالف لنظام الإقامة، و(9383) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1455) مخالفًا لنظام العمل.

انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة الأيام القادمة

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنَّ هناك اعتدالًا في درجات الحرارة، حيث إننا في الربع الأخير من فصل الصيف.

السعودية الثانية عالميًا في التنافسية الرقمية ضمن مجموعة دول العشرين

ذكرت هيئة الحكومة الرقمية أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالميًا من مجموعة دول العشرين، في التنافسية الرقمية، حسب تقرير (Digital Riser) لعام 2021م.

صندوق التنمية الزراعية: 15 شرطًا للحصول على القروض التشغيلية

حدَّد صندوق التنمية الزراعية نحو 18 شرطًا للحصول على القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة للأفراد وللجمعيات وللمؤسسات.

جندي بحرس الحدود يتوقع وفاته ويستودع الجميع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لجندي من حرس الحدود سجله قبل وفاته في حادث مروري، واستودع فيه الجميع وكأنه كان يعلم بقرب رحيله.

الحربي يتوقع خريطة أمطار اليوم ببعض المناطق في المملكة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خريطة أمطار اليوم السبت ببعض مناطق المملكة، والتي تكون أكثر غزارة على أجزاء من جازان وعسير ومكة المكرمة.

أمانة الرياض: استقبال 22 ألف بلاغ خلال أسبوع بنسبة تنفيذ 77%

أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) عن استقباله أكثر من 22 ألف بلاغ خلال أسبوع واحد فقط (22 – 28 أغسطس 2021م) بنسبة تنفيذ بلغت 77%.

توطين الوظائف التعليمية.. توفير 28 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية، مطلع سبتمبر الجاري.

تطبيق توكلنا يوضح آلية استعراض بيانات سجل السفر الدولي

أتاح تطبيق توكلنا طريقة استعراض بيانات سجل السفر الدولي، مشيرًا إلى تفاصيل أول إقرار سيظهر عند القادمين إلى السعودية فور دخولهم.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. إضافة رسوم على المركبات الأقل كفاءة

أخبار السعودية اليوم.. 409 إصابات بكورونا..و7 مناطق في الصدارة