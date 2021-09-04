«الغذاء والدواء»: العلامات الإرشادية على ملصق عبوة المبيد لها فائدتان

الرياض - محمد عبدالله - قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، إن معرفة العلامات الإرشادية والصور الاستدلالية على ملصق عبوة المبيد يساعد على معرفة درجة سمّيته وخطورته.

وعرضت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"، بعض الصور الاستدلالية التي تكون موجودة على ملصق عبوة المبيد، إضافة إلى طريقة وضع الصور الاستدلالية على بطاقة المبيد.

كما نشرت الهيئة جدولًا يوضح تصنيف الخطورة بحسب منظمة الصحة العالمية؛ حيث يتناول مدى سمية المبيد وفقًا لتقسيم المنظمة، والمعلومات التي يجب أن تظهر على بطاقة البيانات وبيان الخطورة والعلامات الإرشادية وكلمة التحذير.

وتتنوع درجة سمية المبيدات بين خطر وقليل الخطورة ومعتدل الخطورة وشديد الخطورة، وذلك باختلاف تركيز نسبة السم في المبيدات.

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