«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ37.7 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 37.7 مليون.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة، فإن من بين الـ37.7 مليون جرعة، 22.3 مليون تلقوا جرعة أولى، فيما تلقى 15.3 مليون الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.6 مليون شخص.

وقالت وزارة الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تضمنت تسجيل (138) حالة مؤكدة وتعافي (211) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2708) حالات منها (750) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545123) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533843) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (7) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8572) حالة.

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