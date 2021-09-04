بالفيديو.. معالجة نفسية تكشف مخاطر «الألعاب الإلكترونية» على الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - حذرت المعالجة النفسية ندى العيسى من خطورة جلوس الأطفال لفترات طويلة أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية.

وقالت إن أضرار الجلوس لساعات طويلة مع الأجهزة تسبب أعراض جسدية ونفسية، وبالنسبة للأعراض الجسدية تسبب مشاكل في المفاصل وآلام الرقبة وفقرات الظهر والسمنة بسب فترات الجلوس الطويلة.

أما الأعراض النفسية فتتمثل في حالة من التوتر والعصبية والعزلة والدخول بدرجة أعلى في التوحد، والصرع الصامت.

وأضافت "دراسة أمريكية أوضحت أن الحد المسموح لاستخدام الألعاب الإلكترونية لمن هم أقل من 18 عاما "ساعتين" يوميا.. والطفل تحت 18 شهرًا يمنع من مشاهدة التلفاز".

وتابعت من سن 18 شهر لـ 24 شهر يمكن المشاهدة بدرجة بسيطة بشرط مراقبة الوالدين، ومن 24 لـ 5 سنوات ساعة تقريبا في اليوم، ومن 5 سنوات لـ 18 سنة ساعتين فقط في اليوم ومراقبة المحتوى".

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