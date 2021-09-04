وكيل «الصحة»: مصير السجائر الإلكترونية على المحك

الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ستحدد في 9 سبتمبر المقبل مصير السجائر الإلكترونية.

وقال وكيل الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنظر في أكثر من مليوني طلب ترخيص من الشركات الأمريكية المصنعة لهذه السجائر، مشيرًا إلى أنه في حال رفض الترخيص فسيُحظر تداولها وإن رُخّصت فستزداد التجارة المزدهرة ازدهاراً.

وخلال الخمسة عشر عامًا الماضية، كان هناك تحذير من تأثير السجائر الإلكترونية على الصحة العامة، على الرغم من أن ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة يستخدمونها بانتظام، إلا أن هذه السجائر لم يتم التصريح بها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وقد يتغير ذلك الأسبوع المقبل، حيث تقترب صناعة السجائر الإلكترونية التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، فمن المفترض أن تقرر إدارة الغذاء والدواء بحلول 9 سبتمبر ما إذا كانت شركات السجائر الإلكترونية -خاصة شركة Juul Labs الرائدة في السوق- ستواصل بيع منتجاتها في الولايات المتحدة بحلول 9 سبتمبر، وفقًا لصحيفة «تايم» الأمريكية.

وحث دعاة مكافحة السجائر الإلكترونية ومجموعات الصحة العامة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على رفض محاولة شركة Juul للحصول على ترخيص الوكالة، مشيرين إلى شعبيتها بين المراهقين.

وقالت مجموعة مكافحة التدخين من أجل أطفال خالية من التبغ في 31 أغسطس الماضي، إن شركة Juul زادت من وباء السجائر الإلكترونية للشباب، فهي لا تزال العلامة التجارية رقم 1 بين الشباب، مطالبة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بإخراجها من السوق، وكذلك السجائر الإلكترونية الأخرى ذات النكهة العالية النيكوتين.

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الغذاء والدواء الأمريكية تُحدّد مصير السجائر الإلكترونية.. 9 سبتمبر