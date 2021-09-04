معاذ بوعائشة.. سعودي يبدع بتوظيف تقنية الـ3D في تخفيف معاناة فاقدي الأطراف

الرياض - محمد عبدالله - تمكن الشاب السعودي معاذ بوعائشة، مهندس تخطيط الجراحة الرقمية ومستشار مركز ذكاء للتقنيات الحديثة، من توظيف تقنية الـ3D بالمجالات الطبية بل وتميز في هذا المجال.

وقال معاذ لـ"برنامج 120"، المذاع على قناة "الإخبارية": "في فترة الابتعاث نحن كسعوديين لدينا طموح لمساعدة الآخرين في شتى البقاع، ومن الضمن المشاكل التي كنا نراها في الخارج هو تعرض الأطفال لفقد الأطراف بسبب الحروب".

وأضاف "جاءتني الفكرة كي أستغل دراستي في تقنية طباعة الأبعاد في المجال الطبي وتوظيفها في هذ المشكلة للتخفيف من معاناة الأطفال".

وتابع أن أن طباعة الأبعاد تعرفت عليها من 11 سنة ومثلت لي حالة من الشغف من خلال تكوين أشياء من لا شيء، فكانت بالنسبة لي شيئا كبيرا بدون وجود مصنع كبير.

ولفت إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب تستخدم في حالتين، الأولى في التخطيط الجراحي ما قبل العمليات، والثاني في الزراعات الطبية، فتكون مصنعة خصيصا للشخص.

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